La testimonianza di un imprenditore saluzzese che ha vissuto in diretta il sisma

servizio di Federica Burbatti

montaggio di Paolo Monchieri

intervista a Daniele Sismondi - imprenditore

L'impotenza mentre il suo staff viveva ore terribilI. Daniele Sismondi, imprenditore originario di Saluzzo vive tra Londra e Marrakech, proprio nella medina, epicentro del terremoto. Qui sorge il suo riad , accoglie i turisti , accanto ha aperto una boutique. Ci racconta la notte di terrore vissuta, in collegamento con il suo staff, dal riad. La struttura ha avuto dei danni ma è rimasta in piedi perchè era costruita in cemento, le case d'argilla della medina si sono sgretolate tutte attorno. Si contano i danni, la disperazione della gente che sale di ora in ora gli amici. Daniele già pensa a come aiutare chi ha perso dei cari e non ha più dove vivere come la sua amica Faita che è corsa in strada con il padre invalido.