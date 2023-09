L'abbraccio del Piemonte al Marocco dopo il terremoto

Il bilancio delle vittime del sisma in Marocco sale di ora in ora. Case d'argilla sgretolate, sfollati. Il Piemonte piange perché è come un piccolo paese dove la comunità marocchina ha trovato radici. Accanto al dolore, l'apprensione per le comunicazioni, ancora difficili. Negli occhi di Whalid Bouchnaf portavoce della moschea più grande di Torino, intitolata al re del Marocco, c'è tutta la sofferenza per il proprio popolo e l'orgoglio, e la speranza. Ci sono tante famiglie che vogliono donare.

Nel servizio le interviste ad Abdel Ghani, presidente della Moschea Mohammed VI di Torino; e VIwalid Bouchnaf, portavoce della Moschea