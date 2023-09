Lega: "Siamo convinti di poter ottenere la proroga"

L'ottimismo non manca. Ma adesso c'è un decreto da scrivere. Al consiglio dei ministri che dovrà occuparsi dello stop a oltre 150mila autovetture diesel fuori norma manca solo una settimana. Dal gruppo regionale di Fratelli d'Italia che nelle ultime ore aveva già dato per risolta la pratica, si ribadisce la richiesta di cancellare definitivamente il provvedimento europeo. Per la Lega il punto di partenza devono essere gli sforzi già fatti negli ultimi anni sull'inquinamento.

Nel servizio, l'intervista ad Alberto Preioni, capogruppo Lega Regione Piemonte