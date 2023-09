A Mirafiori il primo Battery Technology Center di Stellantis

Progettazione, sviluppo, test e produzione delle batterie per i nuovi veicoli elettrici.

E' questo il lavoro che circa 100 ingegneri e tecnici di Stellantis svolgeranno nel Battery technology center inaugurato a Torino nello storico complesso di Mirafiori, proprio dove una volta si provavano i motori Fiat.



Una evoluzione verso la mobilità elettrica in un gigantesco laboratorio costruito in poco di un anno, con una spesa di circa 40 milioni di euro, che può studiare e testare fino a 47 batterie contemporaneamente come spiega la responsabile del Battery Technology Center, Paola Baratta.



Ottomila metri quadri su tre livelli: quello centrale è riservato alle celle climatiche e alle camere per i test, sopra e sotto la gestione dei sistemi per l'acqua e per l'energia.

