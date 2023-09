Monopattini e bici elettriche, crescono multe e incidenti

Sotto la Mole, la giungla di monopattini e bici elettriche, in sharing e non, è sempre più pericolosa. E sempre più numerosi gli incidenti in cui sono coinvolti. I dati dell'assessorato alla sicurezza del Comune di Torino certificano un raddoppio: da gennaio a settembre 2023 sono stati 232 i sinistri in cui è stata coinvolta una bici elttrica. Nello stesso periodo del 2022 erano stati 116, esattamente la metà.

Le multe

Cambia il mezzo di trasporto, l'aumento c'è lo stesso, seppur più contenuto: da 193 a 204 i sinistri in monopattino negli stessi 9 mesi di quest'anno rispetto all'anno scorso. Le multe, aumentate del 25% e passate da 1.552 a 2.007 nel giro di un anno. Di queste poco più di 900 sono quelle per per sosta irregolare, e quasi trecento in più quelle per comportamenti irregolari, come la guida in due, la marcia sotto i portici sui marciapiedi.

Gli incidenti

In generale, invece, gli incidenti stradali di tutti i tipi di veicoli, sono in lieve flessione, dai 3.032 registrati da gennaio a settembre 2022 a 2.900 nello stesso periodo di quest'anno, con un calo anche di quelli che hanno coinvolto pedoni, da 283 a 273.