Maurizio Cafà schiacciato da un carro ponte, la catena senza fine di morti sul lavoro

Percorriamo la strada all'altezza di Brandizzo, lasciamo i chilometri che corrono lungo la la massicciata della ferrovia dove hanno perso la vita 5 operai due settimane fa e entriamo nella zona industriale Chind a Chivasso. La tragedia si è consumata venerdì pomeriggio in questa ditta, la Gfs Gravity, specializzata in macchinari di precisione. A perdere la vita in uno dei capannoni Maurizio Cafà 60 anni. A 300 metri c'è la ditta dove lavora questo operaio che ha visto i soccorsi, arrivare, ma non c'era più nulla da fare.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dello Spresal, l'ente che si occupa di sicurezza sul lavoro era impegnato a montare un macchinario per la manutenzione di impianti termici industriali. L'uomo stava lavorando su una piattaforma, ad alcuni metri di altezza quando sarebbe rimasto incastrato su un carro ponte manovrato da un collega della sua stessa ditta. Inutili i soccorsi. Indaga la procura di Ivrea, la stessa degli operai morti sulla ferrovia, travolti dal treno.

Maurizio Cafà era dipendente di una ditta esterna di Torino. Viveva a Candiolo, padre di un figlio di 27 anni era prossimo alla pensione. Sono passate due settimane dalla strage di Brandizzo. In questo lasso di tempo, in Italia, sono morte trenta persone, stavano lavorando.