Gol decisivi e intemperanze, il talento di Nemanja Radonjic e il maestro Ivan Juric

Il talento spesso non fa rima con un buon carattere. E Nemanja Radonjic non fa eccezione: dopo aver letteralmente inventato un gol impossibile, si è lasciato andare a un'esultanza polemica verso chi l'aveva fischiato.

Le intemperanze

A 29 anni e con 39 presenze nella nazionale serba, è ormai tempo di crescere e di togliersi di dosso l'etichetta di ragazzo scomodo, che non ama le regole. Atteggiamenti che lo avevano allontanato dalla Roma appena 18enne. L'amata Stella Rossa dove Radonjic aveva vinto uno scudetto, poi Marsiglia, Benfica ad ancora la squadra francese fino all'approdo in granata nel luglio dello scorso anno.

L'approdo in granata

A Torino ha trovato pane per i suoi denti: Ivan Juric, estimatore delle qualità del calciatore ma severo maestro di vita. La continuità non è mai stata sua amica: clamorosa la sostituzione nel derby del febbraio dell'anno scorso dopo 17 minuti dal suo ingresso in campo. Con il Genoa era partito dalla panchina dopo la cattiva prestazione con il Milan: entrato nella ripresa ha scaricato tutta la sua voglia, la rabbia nel saltare l'uomo per una rete che ha regalato la prima vittoria al Torino.

Reti decisivi

Radonjic ha poi dedicato il gol al suo tecnico e per Juric è venuto il momento delle carezze. Cinque reti in granata e quando ha segnato il Torino ha sempre vinto.