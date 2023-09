Paideia, trent'anni dalla parte della solidarietà

Cresce la cultura dell’inclusione nel nostro paese ma sono ancora numerose le difficoltà che devono affrontare le famiglie cha hanno figli con disabilità. È quanto emerge dalla ricerca commissionata dalla fondazione Paideia in occasione del suo trentesimo anno di attività. Oltre l’ottanta per cento di questi nuclei famigliari dichiara di aver fatto ricorso a cure sanitarie private, uno su due di aver ha subito discriminazioni sui luoghi di lavoro. Dati che richiamano l’impegno del pubblico e anche del Governo. Mentre la Ministra annuncia anche un incontro con la soprintendenza per risolvere i problemi di accessibilità del Duomo di Torino, gli operatori del settore ricordano quell'impegno dal quale nessuno può sentirsi escluso. Progetti ai quali la fondazione Paideia lavora da trent'anni, un compleanno che festeggia con una tre giorni di riflessione e spettacolo. Ieri l'apertura il concerto e l’incontro con la cantante Carmen Consoli, oggi la presentazione della ricerca e domani altri dibattiti che avranno al centro le tematiche dell'amore e dello sport, perché una società inclusiva di costruisce passo dopo passo, giorno dopo giorno.

Interviste a Alessandra Locatelli, Ministra per le disabilità, Fabrizio Serra, segretario generale Paideia