Bagnaia, il sollievo dopo la grande paura

"Oggi posso solo dire grazie". Il messaggio di Pecco Bagnaia affidato ai social riassume il sollievo dopo la grande paura. il centauro piemontese è tornato in Italia ieri con la squadra, praticamente incolume dopo la caduta con investimento nelle prime curve del gran premio di Catalogna, in Spagna. Un violento incidente che ha lasciato con il fiato sospeso addetti ai lavori e tifosi che per un attimo hanno temuto il peggio. Tutto è accaduto in un secondo: la moto che disarciona il centauro piemontese proiettato in aria per un improvviso "highside".

Pecco Bagnaia, il sollievo dopo la paura: “Posso solo dire grazie”

La violenta caduta di schiena, i colleghi che sfrecciano a pochi centimetri e l'investimento, assolutamente involontario, da parte di Brad Binder che con la sua Ktm sale sulla gamba destra del campione del mondo che resta sull'asfalto. Confuso e dolorante. Si temono lesioni ma gli esami condotti in ospedale a Barcellona danno il responso a cui nessuno sembrava credere. Diverse contusioni ma nessuna frattura. Pericolo scampato ed appuntamento ai tifosi nel prossimo fine settimana a Misano Adriatico per il gran premio di san marino e della riviera di rimini: "Farò di tutto per esserci", la promessa di pecco.