Pichetto: "Stop al blocco dei diesel euro 5, ora nuove ricette contro lo smog"

Moltissimo resta da fare per ridurre l'inquinamento, tanto che l'Europa ha sanzionato l'Italia, ma molto è stato fatto.

Lo sostiene il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, il piemontese Gilberto Pichetto Fratin che, dopo il rinvio del governo al blocco dei veicoli diesel euro 5 in Piemonte, immagina anche azioni diverse, innovative rispetto a quanto previsto dalle regioni del bacino padano sei anni fa per tutelare ambiente e salute.

Infatti, il decreto che salva - per ora - i proprietari di 300.000 mezzi in Piemonte prevede anzitutto l'aggiornamento dei piani regionali di qualità dell'aria. Intanto, lo stop ai diesel euro 5, che doveva scattare la prossima settimana, è posticipato al primo ottobre 2024, a partire dai comuni sopra i 30.000 abitanti, con trasporti pubblici adeguati e valori di inquinanti dannosi. Insomma, un rinvio di un anno, se non due, se le misure anti-smog già attuate e previste avessero i risultati sperati.

Scongiurato, intanto, secondo il ministro di Forza Italia, un blocco con conseguenze sociali ed economiche rilevantissime.

Il governatore Cirio attribuisce al lavoro di squadra delle ultime settimane. Ora l'impegno prosegue su nuovi aiuti a famiglie e imprese richiesto anche dalle associazioni di categoria.

Ma - salvo proroghe - i diesel euro 5 dovranno comunque fermarsi dal primo ottobre 2025.



Intervista al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin