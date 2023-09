Sigifer sospesa da Rfi, l'appello del sindaco: tutelare i lavoratori

Il sindaco di Borgo Vercelli, Mario Demagistri, chiede a Rete ferroviaria italiana di rinviare la sospensione di ogni rapporto con la Sigifer, annunciata formalmente giovedì, dopo l'avviso di garanzia a quattro vertici dell'azienda piemontese per la tragedia ferroviaria del 30 agosto a Brandizzo costata la vita a cinque operai (gli indagati in totale ora sono sei).

La preoccupazione del sindaco

Rfi è di fatto l'unico committente della Sigifer, e la decisione ha avuto come conseguenza immediata la richiesta di cassa integrazione da parte della stessa società di Borgo Vercelli per tutti i suoi 79 dipendenti. “Mi domando perché non aspettare, così si dà la colpa a tutti i lavoratori”, ha detto il sindaco alla Tgr Piemonte. “Io sono dell'opinione - ha aggiunto - che possano continuare a lavorare”, e solo “se successivamente ci saranno situazioni gravi che si possano addebitare a Sigifer, si potranno revocare gli appalti”.

La cassa integrazione da lunedì

I sindacati, che venerdì avevano incontrato prima i lavoratori della Sigifer e poi l'azienda, hanno preso l'impegno, scrivono in comunicato congiunto, di prendere contatto con le istituzioni, con le committenze e con gli istituti per evitare che si crei un problema sociale. La Fillea Cgil chiede in particolare che Rfi o l'appaltatore Clf, che aveva affidato la commessa alla Sigifer, si facciano carico dei lavoratori. La cassa integrazione partirà lunedì 18 settembre e durerà 13 settimane. Proprio lunedì è in programma a Brandizzo una commemorazione dell'incidente: una marcia dalla stazione fino al Municipio, dove in serata si terrà una seduta straordinaria del consiglio comunale.

Le parole del sindaco

“La decisione dell'amministratore delegato di Rfi di revocare l'appalto alla Sigifer senza attendere i risultati delle indagini della magistratura mi lascia sconcertato: non è per prendere le difese dell'azienda, ma dei 79 lavoratori che rischiano di rimanere senza lavoro”, ha detto il sindaco di Borgo Vercelli Marco Demagistri in conferenza stampa. “Quella decisa da Rfi - ha affermato - è una condanna per l'azienda vercellese senza avere le risultanze della magistratura. Quella notte chi doveva dare l'autorizzazione a lavorare? Chiedo a Rfi di revocare la sospensione finché non verranno accertate le responsabilità”.

La nota dei sindacati

Questo il testo del comunicato congiunto dei sindacati Filca Cisl, Fillea Cgil e Feneal Uil: “Rimangono forti preoccupazioni, perché senza anticipazione della cassa integrazione i lavoratori rischiano, nelle prossime settimane, di aggiungere alla sofferenza per la perdita dei propri colleghi lacrime di disperazione. Proprio per questo abbiamo preso l'impegno di metterci in contatto con le istituzioni, con le committenze e anche con gli istituti al fine di evitare che si crei un problema sociale per la comunità vercellese. Serve l'impegno di tutti per garantire alla provincia di non disperdere queste 79 professionalità”.

Intervista di Simona Marchetti a Mario Demagistri, sindaco di Borgo Vercelli (Vc)