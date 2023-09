Tre indagati per il ponteggio crollato

La procura di Torino ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di lesioni colpose tre persone per il crollo del ponteggio a Rivoli, nel torinese, avvenuto il 5 settembre scorso, quando quattro operai rimasero feriti. Si tratta di Domenico Ventrice, titolare dell'impresa che stava svolgendo i lavori, Denis Chiatellino, della ditta fornitrice di calcestruzzo, e il pastore evangelico Felice Filippo, che ha commissionato i lavori per la chiesa in costruzione.