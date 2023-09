Bici lanciata ai Murazzi, condannati per tentato omicidio i tre minorenni

9 anni e 9 mesi al più grande dei tre. 9 anni e 4 mesi al 15enne, mentre l'altra minore che faceva parte della baby gang dovrà scontare 6 anni e 8 mesi. Tutti condannati per tentato omicidio. Tutti in carcere senza la possibilità della messa in prova, come invece chiedevano i difensori. Si è concluso così, dopo tre ore di camera di consiglio, il processo con rito abbreviato a carico dei giovanissimi che nel gennaio scorso lanciarono una bici dai Murazzi di Torino, ferendo gravemente lo studente universario Mauro Glorioso. Con loro c'erano altri due ragazzi, maggiorenni, entrambi arrestati.

"Spero che con questa sentenza i giovani si rendano conto che con la vita non si può giocare", ha detto il papà di Mauro all'uscita dal tribunale. Secondo i legali dei condannati, invece, è un verdetto "tristemente esemplare". “Abbiamo chiesto una modifica della misura cautelare su cui il giudice dovrà decidere”, ha detto l'avvocato Michele Ianniello. "Attenderemo le motivazioni della sentenza, è stato confermato l'impianto della procura sul tentato omicidio che noi abbiamo contestato".

Nel corso dell'ultima udienza, l'imputato 17enne ha letto anche una dichiarazione, sostenendo di provare "disgusto e vergogna" per l'accaduto. Scuse tardive secondo la famiglia di Mauro, che da quel 21 gennaio è rimasto paralizzato e sta affrontando un lungo percorso di riabilitazione.