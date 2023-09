Quel che resta sotto il fango: il nostro reportage a Bardonecchia

Le ruspe vanno avanti e indietro per tutto il giorno. A quasi un mese dalla colata di fango che ha colpito Bardonecchia, nei garage del condominio Mardouvine 2 si entra solo con gli stivali. “Le auto che si trovano ancora lì sotto sono tutte da rottamare”, racconta ai nostri microfoni uno dei residenti. "Le cantine non esistono più, i muri sono tutti sfondati, con danni rilevanti anche agli ascensori". Sul posto incontriamo l'amministratore del condominio, Giovanni Pollone. "I condomini, oltre a subire danni che forse verranno rimborsati, anche se non si sa con quali tempistiche, ora devono affrontare oneri importanti per liberare i sotterranei, dove si sono accumulati oltre 8 metri di fango e acqua. Per fortuna al momento dell'esondazione non c'era nessuno, altrimenti sicuramente sarebbe stata una tragedia".

La situazione nella zona più colpita

A pochi metri dal condominio, che si trova nella zona più colpita dalla colata, c'è l'hotel La Betulla, dove il torrente si è abbattuto con forza. Il direttore, Gianfrancesco Torre, ci mostra le conseguenze. "Tutta la parte interrata non è ancora liberata. Il comune aveva iniziato i lavori, ma poi ha dovuto sospenderli. Mi spiegate come possiamo noi privati togliere questa massa di fango uscita dal torrente? E' impensabile". Aspirare il fango costa oltre 3mila euro al giorno. E poi ci sono i danni alle tubature, agli impianti, i muri sfondati dai detriti. “All'amministrazione chiediamo di aiutarci così come ha fatto finora”, aggiunge il direttore. "E comunque stimiamo almeno 2 milioni e mezzo di euro di danni".

Le rassicurazioni del Comune

Il problema è che, per affrontare l'emergenza, le casse pubbliche si sono svuotate. Dal 13 agosto il comune sta lavorando senza sosta per ripulire il paese e mettere in sicurezza il torrente. Bardonecchia ormai è tornata alla normalità, a eccezione della zona più colpita dall'esondazione. La sindaca Chiara Rossetti assicura però che i fondi arriveranno. “Tutto quello che potevamo lo abbiamo messo in campo”, spiega ai nostri microfoni. "Ma i danni sono tantissimi. Una prima stima è di 10 milioni di euro. Auspichiamo quindi di ricevere quanto prima la dichiarazione di stato di emergenza, che la regione ha già presentato, così i ristori arriveranno, sia per il privato che per il pubblico".

Il caso del commissariato di polizia

Sarà a spese dello Stato anche la ricostruzione del commissariato di polizia. L'edificio è inagibile e gli agenti, insieme alle loro famiglie, sono ospitati in altre strutture a carico del comune. Sui tempi nessuna certezza. Il sindacato Siulp, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nel commissariato, chiede di trovare al più presto una soluzione. “Come forza di polizia siamo abbastanza avvezzi alle emergenze”, chiarisce Diego Sasso del direttivo Siulp Torino. "Ma la situazione è chiaramente complicata. Ci auguriamo come sindacato che vengano prese tutte le azioni necessarie per rendere efficace il lavoro dei colleghi e che il servizio ai cittadini possa essere reso in tutta sicurezza".

Interviste: Gianfrancesco Torre, direttore hotel La Betulla, Chiara Rossetti, sindaca Bardonecchia, Diego Sasso, direttivo Siulp Torino.