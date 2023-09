Radonjic e Zapata, la coppia che fa volare il Toro

Se non è una prova di maturità, poco ci manca. La vittoria di Salerno conferma i passi in avanti che il Toro aveva mostrato con il Genoa e rafforza l'idea che la squadra abbia fatto un salto di qualità. L'inserimento di Zapata ha dato peso e profondità alle giocate offensive, ma è soprattutto il talento ritrovato di Radonjic e far sognare i tifosi. Dopo il gol decisivo con i rossoblù, la doppietta di ieri sera e un bottino che per lui poteva essere ancor più pingue. Juric, il primo e in alcuni momenti l'unico ad aver creduto nel serbo, prova però a frenare gli entusiasmi. L'altra grande sorpresa della notte dell'Arechi è stato Demba Seck, schierato all'ultimo minuto a causa dell'attacco di gastroenterite che ha colpito Vlasic, non ha deluso ricavandosi uno spazio importante nella vittoria granata. Prestazioni che aumentano le possibilità di scelta dell'allenatore e che cambiamo anche le gerarchie, in particolare nella linea offensiva. A farne le spese, al momento, pare essere Sanabria al quale ieri, nel momento dei cambi, è stato preferito Pellegri ma proprio una sana competizioni tra i suoi talenti potrebbe essere l'arma in più di questo Toro.