Banca d'Alba, 40 milioni di utili nel semestre e nuove aperture

Da un lato l'inflazione che diminuisce le possibilità di spesa e contrae i risparmi. dall'altro il sogno di una casa o di un investimento che si allontana per la stretta creditizia.

A queste sfide deve rispondere anche banca d'Alba, supportando lavoratori e imprese con misure straordinarie: rilancio della gamma dei prodotti con mutui alle imprese che investono , famiglie che comprano casa , senza spese per soci e giovani), prestiti a tassi agevolati riservati ai soci per spese mediche e dentistiche, ai giovani soci per acquisto prima auto, spese matrimoniali e universitari.

Enzo Cazzullo Direttore generale

L'espansione di banca d'alba sviluppa l'esigenza di rafforzare la propria solidità patrimoniale preservando l'unicità del suo modello di servizio focalizzato sulla copertura del territorio in cui opera e sulla relazione con la clientela

In un mondo sempre più digitale anche le banche si trasformano.Un problema che riguarda sopratutto i comuni più piccoli dove sono sempre più rari sportelli e filiali con il risultato della desertificazione bancaria e con la conseguenza di rendere sempre meno agevole l'accesso al credito e al contante

Tra le novità principali due prossime aperture in Piemonte a Verbania e a Novara , ma anche le nuove iniziative in campo extra bancario destinate a cultura , sociale e sanità.5 centri medici in Piemonte e Liguria e la città della salute a Vische nel Canavese,a cui i soci possono rivolgersi accedendo gratuitamente a trattamenti fisioterapici. un riferimento certo a cui indirizzare le proprie esigenze.