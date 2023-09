In Piemonte oltre 1200 domande in cinque giorni, uno su 8 degli aventi diritto

Le domande presentate in Piemonte nei primi cinque giorni sono state 1.212: all'incirca uno su 8 degli aventi diritto in Regione al Supporto per la formazione e il lavoro, una delle due misure che sostituiscono il reddito di cittadinanza - l'altra è l'assegno di inclusione.

Si compila la richiesta online, con l'aiuto gratuito dei patronati e, dal primo gennaio, dei Caf. Le offerte sono poi pubblicate su un portale web , il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. La procedura, spiegano dai patronati, dura almeno 45 minuti. Ci vorranno alcuni giorni per l'accettazione della domanda. “Per quanto riguarda l'attivazione dei percorsi formativi e delle attività di lavoro, su questo potremo avere dei tempi brevi però non possiamo prevederli esattamente, perché dipenderà da quali sono i percorsi da attivare”, spiega Filippo Bonanni, direttore generale Inps Piemonte.



L'età media dei richiedenti in regione è di circa 45 anni. Gli aventi diritto, tra i 18 e i 59 anni, senza minori a carico, non seguiti dai servizi sociali e con un Isee inferiore a 6 mila euro, in Piemonte sono circa 9mila, gran parte delle 10.500 a cui è stato sospeso il reddito di cittadinanza. In molti si sono rivolti anche ai comuni per avere informazioni: al numero attivato a inizio agosto del Comune di Torino (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12) sono arrivate finora 400 richieste di delucidazioni: il servizio proseguirà fino al 30 settembre e - spiegano dal municipio - e sarà anche valutata l'estensione.

servizio di Ludovico Fontana

immagini di Luciano Gallian

montaggio di Davide Chemin

intervista a Filippo Bonanni, direttore regionale Inps Piemonte