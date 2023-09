Residenze reali, gli iscritti al sindacato Usb bocciano l'accordo con Rear

Operazioni finanziarie poco chiare, soci non informati, aumenti di stipendio solo per alcuni dipendenti. E' quello che hanno trovato alla Rear gli ispettori del ministero delle Imprese e del made in Italy. Una gestione della cooperativa definita "personalistica", come si legge nel decreto - appena pubblicato in Gazzetta ufficiale - che ha disposto lo scioglimento dei vertici e la nomina del nuovo commissario Francesco Cappello. Toccherà a lui, adesso, sanare tutte le irregolarità.

La vicenda ha messo in allarme il personale di accoglienza che lavora alla reggia di Venaria, al castello della Mandria e Moncalieri. Gli 88 lavoratori passeranno infatti alla dipendenze della Rear, che ha vinto l'appalto per gestire questi servizi nelle tre residenze sabaude. Venerdì c'è stata un'assemblea straordinaria, i cancelli chiusi per diverse ore, poi l'incontro con il neo-commissario. I sindacati erano arrivati a un pre-accordo, ma stamattina gli iscritti all'Unione sindacale di base lo hanno respinto, contestando il meccanismo della banca ore. Se Rear non accetterà di rivedere questo punto, dunque, si andrà avanti con lo stato di agitazione e gli scioperi.

Sullo sfondo resta l'inchiesta della procura di Torino che aveva dato il via all'ispezione ministeriale. Malversazione e truffa i reati ipotizzati. Tra gli indagati ci sono il deputato Pd Mauro Laus, la presidente del consiglio comunale di Torino Maria Grazia Grippo e l'assessore Mimmo Carretta. Secondo i magistrati, i fondi pubblici incassati da Rear in questi anni per offrire i suoi servizi sarebbero stati utilizzati per scopi privati.