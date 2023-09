La ricerca che punta a combattere i cybercattivi

Non c'è giorno in cui non si registrino attacchi informatici importanti da qualche parte nel mondo. La guerra in Ucraina ha complicato ulteriormente le cose, con cracker filorussi che il primo agosto, ad esempio, hanno colpito i siti di sei banche italiane. Un attacco del tipo DDos, Distributed Denial of Service, silenzioso e difficile da contrastare. Da anni forse il più diffuso. Tra i primi a capire la natura di questi attacchi e a descriverli sono stati ricercatori dell'Istituto di Elettronica e Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni del Cnr di Genova.

“Questi attacchi - spiega Maurizio Aiello, del Cnr-Ieiit - potevano essere fatti con risorse molto limitate, addirittura un telefono: una cosa che ci ha colpito moltissimo e ha spinto il mio gruppo a studiare in maniera approfondita, fin dal 2013, questa tipologia di attacchi, scoprendo che si trattava di un'intera famiglia. Era possibile, insomma, espandere questo tipo di attacchi per indagare zone ancora inesplorate”. Di qui sono state individuate e catalogate tutte le possibili modalità d'attacco, anche quelle fino allora mai utilizzate, per consentire di preparare le contromisure.

Attualmente, al Cnr la ricerca si orienta anche verso l'IoT, l'Internet of Things, la rete “degli oggetti”. “Abbiamo scoperto - continua Aiello - che i medesimi attacchi che si possono fare sul computer possono essere portati nell'IoT, sfruttando sostanzialmente dispositivi che fanno parte della quotidianità, come sensori di temperatura o sistemi di accensione remota delle luci. È molto importante capire come si può intervenire: immaginate soltanto che cosa succederebbe se pirati informatici a un certo punto decidessero di prendere il controllo dei dispositivi IoT e di accenderli tutti insieme contemporaneamente. Questo potrebbe creare dei blackout, con tutta una serie di conseguenze a catena che potrebbero impattare sulla sicurezza dell'intera nazione”.