Riso, la siccità non pregiudica il raccolto

Sarà una buona annata, si dice a Novara, tra i coltivatori di riso. La lunga siccità non ha messo a rischio il raccolto che è imminente. Ma è tuttavia presto dare delle cifre, dicono ancora, soltanto quanto il raccolto sarà nei granai si potrà dire.

Allora, i temi di questi giorni, tra gli agricoltori, sono rivolti al futuro. Creare degli invasi per evitare, in caso di rinnovata siccità, di potere irrigare i campi. Praticamente come organizzarsi di fronte a un clima sempre più instabile e nelle sue manifestazioni aggressivo, come le gelate, le grandinate.

Nel servizio le interviste a Paolo Carrà, presidente ente nazionale Risi; e Mario Fossati, direttore consorzio Est Sesia