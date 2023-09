Salernitana-Torino, la conferenza stampa integrale di Juric. Nessun cambiamento di schema, Ivan Juric va avanti con un solo centravanti che anche domani, nel posticipo con la Salernitana, sarà Zapata. Sanabria, in ripresa ma non ancora al meglio della condizione, partirà dunque dalla panchina e solo quando il paraguaino avrà pienamente recuperato, il tecnico valuterà l'ipotesi di mutare l'assetto tattico. Questo quanto emerso dall conferenza stampa dell'allentore granata, terminata da pochi minutri allo stadio Olimpico. Le altre novità in vista della trasferta campana riguardano le assenze di Vojvoda e Ilic, tornati acciaccati dagli impegni con le nazionali che saranno sostituiti probabilmente da Linetty e Lazaro, altro elemento dal quale Juric si aspetta molto.

Derby granata

Per il Toro, dopo la vittoria con il Genoa, la partita di Salerno ha il valore di una prova del nove, soprattutto dal punto di vista del carattere. L'ultima trasferta a Milano sponda rossonera, era stata probabilmente la peggiore della gestione Juric: ora il croato si aspetta che la squadra confermi i passi in avanti mostrati con i liguri.