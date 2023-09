Il Torino sul campo della Salernitana

Toro senza Vojvoda e Ilic, Salernitana priva di Dià, Maggiore e Koulibaly. Lazaro dovrebbe sostituire il laterale albanese. Dubbio invece a centrocampo: Linetty favorito per occupare la casella del serbo ma chanches anche per Gineitis e Tamezè. Lo scorso campionato la gara dell'Arechi si giocò l'8 gennaio, giornata numero 17, e finì 1-1 con rete del vantaggio siglata da Sanabria e pari nella ripresa di Vilhena.

Il prcedente

Ma fu un buon Toro, capace di creare molto: sulla sua strada un Ochoa in giornata a dir poco di grazia. Era la Salernitana di Nicola. Fu più dura nel ritorno, a guida Paulo Sousa. Stesso risultato ma alla fine arrivarono i fischi dell'Olimpico. Tecnico portoghese che in vista dell'incontro odierno ha profetizzato che non sarà una bella partita. La tattica e i duelli a prevalere sullo spettacolo. Anche Juric in conferenza ha lasciato intendere qualcosa del genere. Sulla carta dunque una partita sporca. Il precedente invece la non-partita in casa contro il genoa, risolta però all'ultimo respiro dalla magia di Radonjić. Il Toro riparte da lì.