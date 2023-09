Le condizioni di volo al decollo: i dubbi degli inquirenti

Si muove soprattutto in una direzione l'inchiesta sull'incidente aereo in cui ha perso la vita la piccola Laura. Gli investigatori hanno raccolto circa un centinaio di frammenti sul luogo dello schianto e hanno chiesto l'autorizzazione per estrapolare i dati di volo delle Frecce Tricolori. Le comunicazioni radio saranno infatti determinanti per capire che cosa è successo. Dalle prime risultanze si rafforza l'ipotesi che due uccelli siano entrati nel motore causandone il blocco.

Le condizioni di volo al decollo

Il pilota friulano Oscar del Do ha ricevuto l'avviso di garanzia dalla Procura di Ivrea: un atto dovuto per poter procedere con gli accertamenti irripetibili. La domanda che si fanno i magistrati è soprattutto una: quali erano le condizioni di volo al momento del decollo. In rete gira un audio in cui una persona, forse legata ad ambienti militari, sostiene che il livello di rischio fosse classificato come elevato. Elementi su cui è al lavoro anche l'aeronautica.

Una veglia di preghiera a San Francesco al Campo

Intanto a Torino il fratello dodicenne di Laura ha trascorso la notte tranquillo in ospedale, dove resta ricoverato per motivi precauzionali. Anche la mamma si trova sotto osservazione nel reparto di chirurgia plastica del Cto mentre il papà è tornato a casa a San Francesco al Campo. L'intera comunità è distrutta. Grazie al passaparola, c'è stata una veglia di preghiera per Laura: la piccola frequentava la scuola materna della parrocchia, i compagni hanno deciso di ricordarla con un grande cuore, tutti i loro nomi e un orsetto di peluche.