Uno stormo di uccelli, un guasto tecnico: le ipotesi sulla tragedia

Gli aerei prendono quota in formazione, ma dal decollo sono passati pochi secondi quando uno si stacca, punta dritto verso le case. Il pilota prova a governarlo, ma deve arrendersi, si lancia fuori col paracadute all'ultimo momento. La Freccia Tricolore "Pony 4" si schianta, il carburante si incendia, impossibile fermare la corsa della palla di fuoco lanciata a tutta velocità.

L'impatto al suolo

Il velivolo in fiamme si fermerà sul fondo della pista, dove passa una strada, travolgendo l'auto di una famiglia di passaggio: uccisa sul colpo la bambina di 5 anni, il fratellino è ricoverato al Regina Margherita, i genitori portati d'urgenza al Cto. In ospedale anche il pilota, il capitano Oscar Del Do, in codice giallo. Per tutti ustioni di varia gravità, traumi e uno shock indicibile.

Il precedente

Una tragedia già vissuta da San Francesco al Campo, paese vicinissimo alla pista di torino caselle: l'8 ottobre 1996 lo schianto di un cargo russo Antonov causò la morte di 4 persone, due sull'aereo e due in una casa. E già nel pomeriggio si era verificato un altro incidente all'Aeroclub Torinese: in fase di atterraggio un jet Galeb aveva avuto un problema ai freni e durante la manovra di arresto si era inclinato.

Poi intorno alle 17 lo schianto a Caselle, forse uno stormo di uccelli nel motore, forse un guasto. Una freccia di fuoco, una famiglia distrutta.