Scuola, la Cisl: "Contro la denatalità più asili e occupazione femminile"

La crisi demografica continua a colpire la provincia di Torino. E paga anche la scuola. Sono 5.600 gli alunni che mancano all'appello in questo anno scolastico, soprattutto nella scuola dell'infanzia e primaria. Questo in un territorio in cui un quarto della popolazione è over 65. E' il quadro tracciato all'assemblea delle rappresentanze sindacali della Cisl Scuola Torino Canavese.

Per il sindacato la denatalità si contrasta con più posti negli asili nido ma non solo.

Quanto al personale in forze tra docenti, tecnico amministrativi e dirigenti, per la Cisl oggi è adeguato al numero degli studenti e le classi tendenzialmente sono poco affollate, con una media di venti alunni ciascuna. Il problema sono i trasferimenti che lasciano scoperti molti ruoli.

Interviste a: Ivana Barbacci, segretaria generale nazionale Cisl Scuola; Simona Sacchero, segretaria generale Cisl Scuola Torino Canavese

Montaggio di Paola Messina