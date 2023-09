Una scuola per cinque bambini. A Giaglione la piccola primaria è salva

Il vociare di maestre e alunni torna a riempire l'aula che si temeva sarebbe rimasta silenziosa. Missione compiuta: la piccola scuola primaria di Giaglione, in Val di Susa, è salva. I suoi cinque alunni - tra la seconda e la quarta elementare, tutti nella stessa pluriclasse - sono tornati regolarmente sui banchi. La battaglia dell'amministrazione comunale e dei genitori ha impedito la chiusura della classe, che da normativa non ha i numeri per restare aperta. La sfida ora è quella di attrarre gli altri bimbi del paese, una trentina in totale, per scongiurare una volta per tutte l'ipotesi di dover dire addio alla storica scuola.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Massimo Carnemolla, interviste a: Patrizia Campo Bagattini, mamma di un alunno; Silvia Siro, maestra; Manuela Rivetti, vice preside Istituto Comprensivo di Susa