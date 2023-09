Serie C, sale l'attesa per il derby tra Alessandria e Novara

Difficile stabilire un pronostico per il novantesimo derby tra Alessandria e Novara, valido per la prima giornata del girone A di Serie C. Entrambe le società vengono da un'estate movimentata tra cambi di proprietà e nuovi soci. Quella di stasera al Moccagatta sarà la prima ufficiale da presidente per Enea Benedetto. L'ambiente sembra aver superato il terremoto che ha portato all'uscita di scena di Alain Pedretti e, sotto la guida del tecnico Fulvio Fiorin ha preso forma una squadra costruita con un occhio al bilancio e la presenza di tanti giocatori di categoria, ultimo Lorenzo Giubilato, difensore centrale proveniente dalla Pro Sesto. Evidente l'obiettivo salvezza per i grigi.

Serie C, il derby Alessandria-Novara alle 20.45

Stessa missione per il Novara. La società azzurra viene da una settimana intensa con la presenza sugli spalti del Piola del nuovo socio Mohamed Altamimi che nelle scorse settimane ha acquisito l'8 per cento del club, con prospettiva di ottenere la maggioranza entro breve. La società confida nella qualità della rosa: il tecnico Daniele Buzzegoli ha annunciato un Novara coraggioso, pronto a fare la partita, voglioso di fare bene in una derby atteso dalla tifoseria. Calcio d'inizio al Moccagatta alle 20.45.

