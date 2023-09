Silenziosa e resiliente: il potere inalterato della 'ndrangheta in Piemonte

Un "potere inalterato", capace di sopravvivere alle condanne e rigenerarsi grazie alle nuove generazioni. E' questo oggi il volto della 'ndrangheta in Piemonte secondo l'ultima relazione semestrale della DIA, la Direzione investigativa antimafia. Le operazioni condotte negli anni hanno sferrato un duro colpo ai clan, ma i giovani leader sono riusciti a portare avanti gli affari: traffico di droga, estorsioni, appalti pubblici, grandi opere.

Come si vede dalla mappa riportata nel dossier, in Piemonte sono attive 16 locali, strettamente collegate alle famiglie calabresi ma dotate di autonomia operativa. La 'ndrangheta, qui come altrove, resta l'organizzazione criminale più temibile. Tra i blitz avvenuti nel secondo semestre 2022 e citati dalla Dia, c'è quello che ha permesso di sgominare una presunta rete di narcotraffico vicina al boss Vittorio Raso. 28 arresti e 200 agenti sul campo.

Resta più defilata Cosa nostra, anche se non è esclusa l'esistenza di un patto tra le due mafie. Sono ampiamenti documentati, invece, i rapporti della 'ndrangheta con gruppi criminali albanesi e magrebini. Dalle loro mani passa tutta la droga destinata alle piazze dello spaccio piemontesi. Capitolo a parte la mafia nigeriana: come dimostrano le ultime inchieste, è fatta di riti di affiliazione, segretezza, omertà, ma le aggressioni sono rivolte soprattutto ai propri connazionali.

In generale le grandi organizzazioni criminali stanno riducendo sempre di più l'uso della violenza. Oggi sono ipertecnologiche, attrattive verso i giovani e "silenziose": per fare affari la strategia migliore è quella di corrompere politica e colletti bianchi. Secondo la Dia, in questo momento il Piano nazionale di ripresa e resilienza è il piatto più ricco.