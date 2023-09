Apprensione e gioia, i due volti della corsa 2023

I tanti volti di un Palio. Il primo, di gara e di gioia. Dalla partenza, non immediata, ma ben gestita dal nuovo mossiere Andrea Caramassa. Al dominio di Federico Arri, subito e sempre in testa, capace di rintuzzare anche la rimonta di Stefano Piras per san Damiano negli ultimi metri sotto tribuna Alfieri. Quando già, però, in un altro angolo di piazza il palio viveva altre sequenze.

La paura

Alla fine del secondo giro, in coda, due cavalli si scontrano. I fantini cadono. Mattia Chiavassa, per Baldichieri, se la cava senza gravi conseguenze. Antonio Siri, per Nizza, rimane immobile nella terra di piazza Alfieri. Trascinato via dalla pista, intorno a lui si forma un capannello di volti tesissimi. Gli viene praticato, anche, un massaggio cardiaco. In piazza si vivono momenti confusi, il gruppo del Capitano del Palio lascia la piazza, ma la festa dei vincitori resta incatenata all'attesa.

Fino all'annuncio liberatorio dello speaker del palio.

Sollievo e gioia

Antonio Siri ha lasciato nella notte l'ospedale di Asti, dopo esami e tac. Con una spalla lussata, diverse ammaccature, ma già pronto al rientro a Siena. E mentre Santa Maria Nuova assapora una gioia liberatoria, il mondo del palio regala allo sconfitto un applauso spontaneo.