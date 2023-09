Estate nei musei, Sangiuliano: "Bilancio positivo, la cultura è fattore di sviluppo socio-economico"

A pochi giorni dalla fine dell'estate, è tempo di bilanci per i musei italiani. Il ministro Gennaro Sangiuliano, in collegamento a Torino per gli Stati generali della cultura del Sole 24 ore, parla di una stagione "molto positiva". “In generale è stato un anno importante, un'estate davvero ottima”, ha dichiarato il ministro. "Quest'anno a Ferragosto i musei erano tutti aperti regolarmente, anzi nella mia stanza si sono riuniti proprio a Ferragosto tutti i direttori generali per fare il punto sulle attività".

Secondo il ministro, i numeri dimostrano che la cultura “può essere un fattore di sviluppo socio-economico per il Paese”. Servono però musei e siti archeologici sempre più efficienti. E' l'obiettivo della riforma approvata a luglio che ha esteso a 60 enti culturali la cosiddetta autonomia speciale, introdotta nel 2014. Nell'elenco ci sono anche i Musei Reali di Torino. “Che cosa significa essere museo autonomo?”, ha aggiunto Sangiuliano. "In primo luogo avere più risorse, una maggiore efficienza e capacità di spesa. Il direttore del museo infatti è uno studioso, ma deve essere anche un manager nella gestione del personale, dei fondi e dei progetti".

L'intero settore in Piemonte vale il 3,5% del Pil e occupa 20mila aziende, come ha ricordato il presidente Alberto Cirio. Non a caso Torino è stata scelta insieme a Milano per gli Stati generali della cultura organizzati dal quotidiano economico. Una due giorni di dibattiti per capire come sta cambiando questo mondo e cercare modi nuovi di raccontare il brand Italia all'estero.

"Oggi Torino, dopo che ieri Milano ha fatto altrettanto, ha dimostrato una partecipazione che testimonia come questa città sia leader della crescita culturale del nostro Paese", il commento di Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business Gruppo 24 Ore.