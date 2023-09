Brandizzo, Rfi licenzia Sigifer. L'azienda si difende: "Non dovevamo fermare noi la linea"

"Da quel momento l'azienda non lavora più per i nostri cantieri. Quello che è successo a Brandizzo è una violazione del sistema di regole con cui si devono effettuare i lavori su una infrastruttura nazionale". L'annuncio che Sigifer non lavorerà più per Rfi lo ha dato l'amministratore delegato del gruppo Gianpiero Strisciuglio in diretta da Bruno Vespa.

Una decisione, ha spiegato, necessaria dopo il tragico incidente di Brandizzo in cui hanno perso la vita cinque operai. Una scelta che fa seguito agli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Ivrea che nei giorni scorsi ha allargato il cerchio degli indagati proprio alla Sigifer e ai suoi vertici. Questi, attraverso una nota dei legali, hanno respinto le ipotesi accusatorie, spiegando che "Sigifer non ha e non poteva avere, il controllo del traffico ferroviario né sul rischio relativo all'interruzione che compete esclusivamente al Committente".

Ed è proprio sui meccanismi e sulle procedure di sicurezza che proseguono gli accertamenti degli inquirenti, che già hanno cominciato l'esame della scatola nera, dei tablet dei macchinisti e dei cellulari: l'obiettivo è far luce sulle ultime comunicazioni tra la sala di controllo e il cantiere nei minuti prima della tragedia.