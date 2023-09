Strage di Brandizzo, giallo sul dispositivo di sicurezza attivato dopo l'incidente

I dettagli degli ultimi istanti prima della strage di Brandizzo si uniscono ai racconti di cosa stava succedendo tra i il binario 1 e il 2 della stazione a partire dalle 23 del 30 agosto. “Sull'altro binario c'era un'altra lavorazione. Lui (Girardin Gibin ndr) da lontano probabilmente ha visto quello che credeva fosse il mezzo d'opera sull'altro binario, invece era il treno a 160 chilometri orari" dice un collega di Antonio Massa, scorta ditta di Rfi indagato per omicidio plurimo e disastro ferroviario con dolo eventuale insieme al caposquadra Sigifer, Andrea Girardin Gibin.

Il video di Kevin Laganà, una delle cinque vittime, sarebbe stato girato prima delle 23.40, quando passa il penultimo treno e la circolazione è già ferma sul binario due. Qui è attesa l'autoscala citata nel filmato del giovane.

Il video dimostrerebbe che già gli operai erano sui binari e la chiamata, captata all'inizio tra Antonio Massa e un'altra persona, fa capire come ci fosse chi ne era informato. Su questo sta lavorando la procura di Ivrea per cercare di chiarire le responsabilità anche di chi non era in stazione, oltre che dei due attuali indagati, Massa e Andrea Girardin Gibin. Quello che nelle parole del dipendente di Rfi, intervistato in via anonima, ha fatto in tempo a tirarsi fuori dovrebbe essere proprio Girardin Gibin, come aveva aveva confermato anche il suo avvocato, Massimo Mussato: “Praticamente è stato sbalzato, si è buttato all'ultimo non appena ha visto il treno” aveva detto dopo essersi fatto raccontare la dinamica dal sua assistito

Intanto emerge un dettaglio inquietante su cui saranno fondamentali le analisi dei supporti informatici, cellulari di due delle vittime, e tablet in dotazione ai dipendenti di Rfi, sequestrati subito dopo la strage. Dopo l'incidente qualcuno avrebbe posto sui binari il Dob, il dispositivo di occupazione del binario che simula un'occupazione della sezione della ferrovia. Uno strumento fondamentale per la sicurezza degli operai perché manda un segnale alla rete come se ci fosse su un treno e quindi il treno in arrivo vede un segnale rosso e deve fermarsi.

Eppure i macchinisti hanno assicurato che quella notte il segnale era verde. Capire chi e perché ha attivato il dispositivo dopo la strage potrebbe rispondere a molti dei dubbi sulle responsabilità di questa vicenda. Anche a questo servirà la consulenza informatica che la procura di Ivrea affiderà domani lunedì 11 settembre.

