Strage di Brandizzo, l'informativa di Salvini e le regole cambiate due anni fa

Le responsabilità su quanto successo a Brandizzo non resteranno impunite, sottolinea il ministro di Infrastrutture e Trasporti alla Camera, durante l'informativa del governo sulla strage dei cinque operai travolti da un treno. Che - dice Matteo Salvini - lavoravano quando la circolazione non era ancora sospesa, un'interruzione che va richiesta e ottenuta come prevede il regolamento dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie aggiornato meno di due anni fa.

Ma - aggiunge - a oggi, nelle manutenzioni ferroviarie non esistono tecnologie totalmente sicure che consentano di fare a meno del corretto comportamento delle persone.

Salvini precisa anche che l'accordo tra la cooperativa di Reggio Emilia che ha subappaltato i lavori alla Sigifer è del 2020. Non c'entra, dunque, il nuovo codice degli appalti.

Nel servizio, gli interventi di Matteo Salvini, ministro a Infrastrutture e Trasporti, Augusta Montaruli - Fratelli d'Italia, Arturo Scotto - Partito democratico, Antonino Iaria - Movimento 5 Stelle