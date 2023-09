Gli ultimi istanti del treno di Brandizzo

Sono le 23.49 di mercoledì 30 agosto: la telecamera di sorveglianza piazzata nel piazzale della stazione di Brandizzo riprende un fascio luminoso che si avvicina, poi si vede il treno scorrere ad altissima velocità. In quell'istante, vicino al camioncino bianco in basso a sinistra i 5 operai della Digifer vengono travolti e uccisi dal treno.

L'inchiesta

Una fine tragica su cui la Procura di Ivrea sta cercando di individuare responsabilità più ampie di quelle che coinvolgono i due attuali indagati, Andrea Giradin Gibin, caposquadra sopravvissuto proprio perché si è gettato di lato vedendo il fascio luminoso arrivare, e Antonio Massa che, nonostante l'assenza di nulla osta e di interruzione del traffico, avrebbe permesso agli operai di scendere sui binari.

Il video

Queste poche parole al telefono, captate all'inizio del video girato da Kevin Laganà prima della strage di Brandizzo sembrano confermare quello che tanti operai dicono dai giorni. Al telefono con qualcuno che chiede informazioni sull'intervento ci sarebbe Massa. Una chiamata che sembra confermare che qualcuno, non identificato, era al corrente dei lavori in corso. Elemento che potrebbe rappresentare una svolta e far allargare il cerchio degli indagati. Non solo perché tutti sapevano che si fa così, come raccontato da più parti, ma anche perché proprio la sera della strage c'era chi era informato dei lavori.

Le testimonianze

Per tutto il giorno sono stati sentiti nuovi testimoni in Procura ad Ivrea, non solo Antonino Laganà, che come suo fratello lavora per la Sigifer, ma anche un altro parente, Marco Buccino. L'obiettivo degli inquirenti è proprio capire se quella di lavorare senza nulla osta sia una prassi e chi nella catena di comando delle aziende coinvolte ne fosse informato.

Interviste a Antonino Laganà, fratello di Kevin, e Enrico Calabrese, legale della famiglia Laganà.