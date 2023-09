Torino, al via la terza edizione di Tennis & Friends. Un weekend di partite e screening gratuiti

Al via al Circolo della Stampa Sporting di Torino la terza edizione di Tennis & Friends - Sport e Salute, che ha l’obiettivo di veicolare alla popolazione la cultura della prevenzione attraverso lo sport e regolari controlli medici. ''Fare prevenzione e adottare corretti stili di vita significa mettere le basi per tutelare la propria salute - evidenzia il presidente del Piemonte, Alberto Cirio - a questo serve anche l'attività sportiva ed è molto importante che si svolgano iniziative come questa, che mettono in campo il meglio dello sport e il meglio della nostra eccellenza sanitaria''.

Prevenzione e sport, binomio vincente per il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che aggiunge: ''La pratica sportiva non è solo uno straordinario veicolo di aggregazione: ha anche la funzione fondamentale di educare alla prevenzione e di sottolineare l'importanza di un corretto stile di vita, in particolar modo per i più giovani. In questo senso il progetto Tennis & Friends - Salute e Sport svolge un ruolo prezioso, incentivando la pratica sportiva e contribuendo a costruire e diffondere una cultura della prevenzione''.

''Siamo giunti alla terza edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport che suggella la collaborazione tra l'Asl Città di Torino, Azienda Zero della Regione Piemonte, altre importanti realtà sanitarie del territorio e l'Associazione Tennis and Friends'', evidenzia Carlo Picco, Direttore Generale dell'ASL Città di Torino e Commissario di Azienda Zero Regione Piemonte che ricorda: ‘’Nel weekend medici e specialisti dell'Asl Città di Torino saranno a disposizione della cittadinanza per offrire gratuitamente consulti e screening. Venti i percorsi di prevenzione attivati, 5 laboratori, per un totale di oltre 1.000 attività sanitarie''.

Molti gli Ambassador che si sfideranno per vincere i Trofei messi in palio da Eni e da Banca Intesa Sanpaolo: i match, in calendario sabato 16 e domenica 17 settembre, vedranno in campo Nicola Amoruso, Vittorio Brumotti, Alessandro Budel, Cristina Chiabotto, Nicolò De Devitiis, Nelson Dida, Elio e le Storie Tese, Miriam Fecchi, Ciro Ferrara, Jimmy Ghione, Max Giusti, Ciccio Grabbi, Simone Loria, Veronica Maya in veste di madrina, Claudio Marchisio, Neri Marcorè, Edelfa Chiara Masciotta, Omar Milanetto, Ignazio Moser, Alessandro Ossola, Simone Pepe, Marzia Roncacci, Serginho, Sebastiano Somma, Stefano Sorrentino e tanti altri.

Special Guest Albano Carrisi, che torna a Tennis & Friends - Sport e Salute dopo essersi esibito in campo durante la scorsa edizione torinese. A completare il programma sportivo ancora tennis con due tornei; il primo metterà a confronto le squadre giovanili del Piemonte e del Lazio; il secondo vedrà scendere in campo la Sanità contro il resto del mondo. Infine, nelle serate del 15, 16 e 17 settembre il Circolo della Stampa Sporting ospiterà alle ore la rassegna Set in Scena, spettacoli che vedranno protagonisti Elio e le Storie Tese, Luca Barbarossa, Stefano Massini e in doppia veste di attore e direttore artistico, Neri Marcorè.

Servizio di Camilla Nata

Riprese di Guido Cravero

Montaggio di Tiziana Samorì

Interviste:

Flavio Siniscalchi, Capo dip. Sport Presidenza del Consiglio

Giorgio Meneschincheri, Presidente Tennis e Friends

Fabrizio Ricca, Assessore allo Sport Regione Piemonte

Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di Torino