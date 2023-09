Impianti sportivi e rischio idrogeologico le priorità per il Biellese

Il Pnrr per il comune di Biella vale quasi 28 milioni di euro. A cui si aggiungono quelli destinati alla provincia, altri dodici milioni e mezzo circa.

Stadio, piscine, impianti sportivi

Con le risorse, il municipio ha avviato un programma triennale di lavori pubblici che include la ristrutturazione di diversi impianti sportivi, tra cui la pista di atletica del stadio Pozzo Lamarora, la piscina Rivetti e bocciodromo comunale, il tennis. Poi ci sono vari interventi edilizi. Palazzo Pella, l'ex biblioteca di via Pietro Mica, la palazzina Piacenza. E infine le scuole: Pavignano, Pietro Micca, De Amicis, San Francesco e altre.

Le scuole della provincia

E sono le scuole a fare la parte del leone anche nel programma di lavori della provincia, con interventi di messa in sicurezza e riqualificazione per oltre otto milioni e 600mila euro di cinque istituti, quattro dei quali ancora nel capoluogo. L'istituto Eugenio Bona, il liceo Amedeo Avogadro, l'istituto cossatese e Vallestrona in regione spinei, l'istituto di istruzione superiore Quintino sella e il licelo giuseppe e quintino sella.

Ridurre il rischio frane e alluvioni

L'altra importante area di intervento sul biellese è quella delle misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, con quasi 4 milioni di euro. In particolare, si interverrà sulla provinciale 513 Rosazza-Oropa e sulla provinciale 419 Della Serra, con il ripristino del corpo stradale, la messa in sicurezza dei versani, la risagomatura del pendio e la posa di reti per evitare la caduta di massi.