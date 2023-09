"Tgr IN Piemonte". Il tg direttamente nelle case dei piemontesi

Le piazze si vestono da studi televisivi. Telecamere e regia si mettono in viaggio. Per una settimana. Da lunedi, fino a sabato, il tg del Piemonte esce da Torino e da via Verdi e si sposta nelle principali città della regione. Per raccontare mai così da vicino come cambiano i territori partendo dallo stato dell'arte dei progetti del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Uno sguardo sul futuro, partendo dal passato. Salotti di approfondimento in diretta con ospiti e schede sui progetti e i loro possibili riflessi sulle grandi città affiancati dalle consuete notizie.

"Tgr IN Piemonte" questo il titolo dell'iniziativa. Un progetto straordinario che partità da Verbania, dove i finanziamenti PNRR hanno già superato i 30 milioni. Il tg sarà trasmesso da piazza Garibaldi, proprio una di quelle al centro dell'opera di riqualificazione urbana a cui saranno destinati i fondi. La carovana Rai si sposterà poi martedì a Biella, dove si parlerà del tessile che vive e guarda al futuro e di quello scomparso che ha lasciato grandi ferite nel tessuto urbano. Poi il tg farà tappa a Vercelli: capitale della logistica, centro universitario ma anche una piccola Salisburgo di musica e cultura. E poi ancora Novara, Alessandria, Asti, Cuneo. “Tgr In Piemonte” concluderà il suo viaggio a Torino sabato 23 .

Tgr IN Piemonte, da lunedì il Tg direttamente nelle case dei piemontesi.