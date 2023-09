A Vercelli rivoluzione verde e qualità dell'abitare

A Vercelli il Pnrr finanzia interventi attraverso il Comune per circa 42 milioni di euro. A cui si aggiungono le risorse destinate alla provincia, che ammontano al altri 16 milioni di euro circa.

Rivoluzione verde e qualità dell'abitare

Oltre la metà delle risorse indirizzate al municipio sono dedicate a rivoluzione verde e al programma innovativo qualità dell'abitare, rispettivamente con 12 e 11 milioni di euro. Seguono gli interventi su scuole e asili per 6 milioni e mezzo di euro e gli interventi di rigenerazione urbana, 4,4 milioni. Ma non mancano azioni sociali, interventi sulle case popolari e su sport e inclusione.

La sicurezza nelle scuole…

Per quanto riguarda le risorse gestite dalla provincia, invece, gli interventi sono concentrati soprattutto sulle scuole. Il più rilevante riguarderà l'istituto Cavour, con oltre 3 milioni per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico. Altre 2 milioni saranno destinati alla realizzazione di una nuova palestra polifunzionale per l'alberghiero Pastore Varallo. Un altro milione e mezzo per la messa in sicurezza del professionale di Vercelli.

…e nelle strade della Provincia

Ma tra le operazioni finanziate dal Pnrr attraverso la provincia ci sarà anche la messa in sicurezza di alcune strade, in particolare la provinciale 9 di Valle Mastallone, con un milione e mezzo per la posa di barriere anti caduta massi e la provinciale 78 per la risistemazione di tratti di versante nelle aree di Varallo e Civiasco.