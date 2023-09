Si vendemmia il moscato

Una vendemmia storica quella del moscato, quest'anno, anche perché è la prima in cui si raccoglie il "Canelli".

Non è stato facile come spiega l'imprenditore agricolo Flavio Scagliola: "Un iter durato 23 anni perché i primi atti sono stati fatti nel 2000 nel comune di Canelli. E' stato un iter che comunque è passato da una sottozona del Moscato d'Asti nel 2011".

Dopo il via libera di Bruxelles, a giugno il ministero delle Politiche agricole ha concluso l'iter per il riconoscimento della denominazione.

L'area di produzione comprende 17 comuni sui 51 del consorzio per la tutela dell'Asti.

Flavio Scagliola, imprenditore agricolo: "Abbiamo visto che è un ottimo abbinamento con il pesce crudo, con le cucine moderne, in abbinamento dolce salato. Perché siamo in Piemonte, pane acciughe e moscato era la merenda sinoira di una volta"

Non solo per il nuovo "Canelli", le ceste sono comparse su tutte le colline dell'astigiano, dove stanno rivedendo leggermente al ribasso le stime di produzione. Come ci anticipa il direttore del consorzio Giacomo Pondini

Giacomo Pondini, Direttore consorzio Asti Docg: "Molto probabilmente dovremmo tenerci sotto la stima che ci vedeva in linea con la produzione 2022. Parlavamo di circa 1 milione di quintali di uva moscato per Asti e per Moscato d'Asti Docg (...) ma aspettiamo di vedere tutta l'uva che arriva in cantina".

L'anno scorso furono 100 milioni di bottiglie prodotte, secondo il consorzio. Gran parte delle quali - Asti spumante e Moscato d'Asti - esportate all'estero. Ancora il direttore Pondini:

Giacomo Pondini, Direttore consorzio Asti Docg: "Consideriamo circa 60 milioni di bottiglie di Asti prodotte annualemente e circa 40 milioni di Moscato di Asti, di queste circa il 90 per cento vengono esportate".

Servizio Davide Lessi; montaggio Carlo Cerrito

Interviste a Flavio Scagliola, imprenditore agricolo e Giacomo Pondini, Direttore consorzio Asti Docg