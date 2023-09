Torino capofila di un progetto internazionale per rendere sicura l'internet del futuro

Avere una macchina in grado di garantire accesso a tutto, in grado di superare ogni misura di sicurezza. E' un sogno ma anche un incubo che ha trovato spazio spesso anche nella letteratura e al cinema. Finora era irraggiungibile. Ma potremmo esserci. I computer quantistici che saranno a disposizione entro una quindicina d'anni saranno in grado di forzare qualsiasi chiave. Permetteranno cioè di introdursi in qualsiasi conto bancario, in qualsiasi casella di posta, in ogni account di qualsiasi servizio. Per affrontare il problema, matematici di tutto il mondo stanno studiando innovativi metodi di crittografia a prova di computer quantistici.

Il fatto è che poi bisognerà integrarli dentro gli attuali protocolli di internet. Ed è questo il cuore del progetto QuBip: si tratta di un progetto che vede undici soggetti in consorzio, tra università e imprese, da Italia, Spagna, Finlandia e Repubblica Ceca. Capofila è Links, una costola di ricerca del Politecnico di Torino e della Compagnia di San Paolo. Il progetto, finanziato dalla Commissione europea con 5 milioni di euro, durerà tre anni, e affronterà anche le sfide dell'integrazione dei nuovi sistemi nei dispositivi mobili.

