Utenti in aumento, tanti migranti: l'agosto della mensa del Cottolengo

Alla fine della mattinata si arriva a 350 pasti serviti. L'estate scorsa ci si fermava al massimo a 300. La mensa dei poveri del Cottolengo di Torino è uno storico presidio delle estati in città: è l'unica, insieme a quella di via Ghedini gestita dal Comune, a non chiudere nemmeno ad agosto. Quest'anno l'aumento degli arrivi di migranti sul territorio lo si è toccato con mano anche qui: degli utenti registrati ad agosto, uno su cinque era un volto nuovo ed era straniero. Un'affluenza sopra le aspettative che ha reso impossibile l'uso del tornello introdotto nel 2018 dopo la ristrutturazione della mensa, così come è stato archiviato il discusso sistema di rilevamento delle impronte digitali.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Enrico Caleffi. Intervista a suor Claudia Calci, responsabile della mensa del Cottolengo, e a un volontario