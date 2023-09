Neuroscienze, oltre 700 studiosi da tutto il mondo riuniti a Torino

Oltre 700 studiosi , dall'Italia e dall'estero, sono riuniti a Torino dal 14 al 17 settembre per il congresso nazionale delle neuroscienze. Giunto alla sua 20esima edizione, l'evento vuole essere un viaggio nello studio del cervello e del comportamento che si dipanerà tra passato, presente e futuro. Partendo da una lectio riguardante i sogni degli antichi egizi, a cura di Christian Greco, si passerà ad un omaggio a Rita Levi-Montalcini sino ad arrivare alle ultime frontiere dell’intelligenza artificiale e delle interazioni uomo-macchina.

Attraverso un programma scientifico multidisciplinare verranno presentate le scoperte più recenti sui processi cerebrali alla base dell’esperienza e del comportamento, in condizioni fisiologiche e in relazione ai principali disturbi neuropsichiatrici, come riporta il comunicato di Unito. Verranno discusse le tematiche più innovative delle discipline di base, i modelli di indagine avanzati e le applicazioni diagnostiche, farmacologiche e terapeutiche più promettenti. In particolare saranno affrontate le cause e le terapie delle malattie del motoneurone come la Sclerosi Laterale Amiotrofica, che colpisce gli adulti, e l'Atrofia Muscolare Spinale, che colpisce i bambini. Ci si occuperà inoltre dei meccanismi della genesi e della trasmissione del dolore, dei disordini dell’appetito, della plasticità del cervello adulto e delle demenze e delle malattie del neurosviluppo come l’autismo.

Interviste:

Alessandro Vercelli, pres. Soc. Italiana di Neuroscienze

Ferdinando Di Curto, Università di Torino

Marco Tripodi, MRC Laboratorio Biologia Molecolare Cambridge