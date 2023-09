Torino, Zapata titolare in attacco; Juventus, in porta tocca a Perin

L'Olimpico è tutto per Duvan Zapata. Il colombiano partirà dal primo minuto oggi pomeriggio alle 18.30 contro il Genoa. La conferma arriva da Ivan Juric. Una scelta obbligata, quella dell'ex atalantino, a causa dell'assenza di Sanabria e dalle condizioni non perfette di Pellegri. Contro la sua ex squadra il tecnico potrebbe puntare su Tameze al posto di Ricci. Critica la situazione in difesa: Serve una nuova operazione per Djidji. giocheranno i tre disponibili: Schuurs, Rodriguez, Buongiorno, quest'ultimo atteso da un caloroso saluto da parte del pubblico granata dopo il no al trasferimento all'Atalanta. In tribuna il nuovo arrivo Sazanov.

Serie A: Juventus in campo a Empoli alle 20.45, in porta spazio a Perin

La Juventus scenderà in campo alle 20.45 in casa dell'Empoli. Una partita da vincere per Massimiliano Allegri nonostante il bisogno di punti dei toscani, ancora a zero gol dopo le prime due giornate. Secondo il tecnico toscano servono 76 punti per la Champions, una media di due a partita. In porta giocherà Perin al posto dell'infortunato Szczesny. In difesa fuori Alex Sandro, al suo posto Gatti. Possibile Filip Kostic dal primo minuto. In attacco attesa la coppia Vlahovic-Chiesa.