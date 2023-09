Un mix tra atlete giovani ed esperte: la Cuneo Granda Volley vuole sorprendere

servizio di Davide Lessi

montaggio di Giulia Parenti



Cuneo Granda Volley si appresta ad affrontare la sua sesta stagione consecutiva nel massimo campionato con un assetto assai diverso rispetto all'ultima: sono ben 12 le giocatrici nuove su 14. La continuità è rappresentata dalle conferme dell'allenatore Massimo Bellano, arrivato sulla panchina biancorossa lo scorso febbraio, della capitana Noemi Signorile, alla quarta stagione a Cuneo, e della centrale statunitense Anna Hall, una delle note più liete della scorsa stagione.

La rosa

Con loro tante giocatrici già protagoniste in A1 e in cerca di riscatto come Terry Enweonwu, Lena Stigrot e Amandha Sylves, straniere al loro debutto in Italia come la schiacciatrice svedese Anna Haak, sorella dell'opposta di Conegliano Isabelle Haak e la banda statunitense Madison Kubik e quattro debuttanti al ballo del massimo campionato (Alice Tanase, Federica Ferrario, Serena Scognamillo e la giovanissima centrale Saly Alma Thior, prodotto del settore giovanile); completano la rosa Anna Adelusi, Beatrice Molinaro e Francesca Scola.

Lo staff tecnico

Tante novità anche nello staff tecnico: il nuovo secondo allenatore è il cuneese Emanuele Aime, classe 1989, che torna a Cuneo dopo numerose esperienze internazionali e le stagioni a Chieri, il nuovo assistente allenatore è un altro cuneese, Massimo Lamberti, al debutto nel ruolo.

Il debutto

Cuneo Granda Volley debutterà in campionato domenica 8 ottobre a Villafranca Piemonte nel derby con Pinerolo, poi due gare casalinghe consecutive con le campionesse di Italia di Conegliano e Vallefoglia, squadra con numerosi ex.