Scuole, asili, bonifiche: gli interventi diffusi sulla Provincia

Scuole, asili, palestre, bonifiche. Sono davvero tante le opere finanziate dal Pnrr nel Verbano-Cusio-Ossola, un territorio sul quale si riverseranno quasi 110 milioni di euro.

I progetti per la Provincia

Di questi, 23 saranno destinati direttamente alla provincia, il resto ai singoli comuni. Sono coinvolti tutti i 74 comuni della provincia, nessuno escluso e molti anche con diversi progetti. Tra gli interventi più importanti, c'è sicuramente la realizzazione del nuovo complesso scolastico alberghiero Maggia di Stresa per il quale saranno impiegati più di 9 milioni di euro.

Gli interventi su scuole e asili

Un altro milione sarà destinato all'auditorium dell'istituto Gobetti di Omegna, mentre quasi 2 milioni e 400 mila euro saranno investiti nell'ampliamento del liceo Bonaventura Cavalieri di Verbania. Altrettanto sarà destinato alla scuola primaria Albertini per la realizzazione di una nuovo edificio. Ci sono poi, tanto per citarne alcuni, i nuovi edifici da adibire ad asili e scuole materne ad Omegna, il restauro del teatro Galletti di Domodossola, la bonifica dell'area ex Ruga a Villadossola.

Ma il Pnrr non finanzia solo edilizia e bonifiche. Ci sono anche attività sociali, come i progetti per l'autonomia degli anziani non autosufficienti a Baveno. Impossibile elencare tutto, i progetti in tutta la provincia sono 661.