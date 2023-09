Vinavil, cento anni di colla a Villadossola

Oltre un secolo di attività per lo stabilimento Vinavil a Villadossola: la colla fu inventata qui negli anni ’40. Dieci anni dopo nacque il nome, legato al territorio: Vinavil è infatti l’abbreviazione di vinil acetato a Villadossola. Una denominazione entrata anche a far parte della lingua comune, come sinonimo di colla, citata anche nell’enciclopedia Treccani.

La festa per i cent’anni ha aperto le porte dell’impianto, con centinaia di visitatori.

Dopo il passaggio all’Enichem, lo stabilimento è stato acquisito nel 1994 dal gruppo Mapei insieme al sito di Ravenna, avviando un rinnovamento che continua anche ora: a breve entreranno in produzione due nuove linee produttive, nell’ottica della sostenibilità, per un investimento da nove milioni di euro. Ora vi lavorano 230 dipendenti.

Nel servizio le interviste a: Tito Zanetta, responsabile Ricerca e sviluppo di Vinavil; Marco Squinzi, presidente di Vinavil e amministratore delegato di Mapei