Piazza della Repubblica, teppismo e violenze

Lanci di bottiglie contro automobili e vetrine, nelle ore notturne, in piazza della Repubblica. Episodi ricorrenti - denunciano i residenti - che richiedono l'intervento della Polizia. Nel video, immagini della notte tra domenica 10 e lunedì 11 settembre. Sul posto è intervenuta la polizia che ha individuato i responsabili, in particolare un uomo già protagonista di episodi simili.

Soluzioni strutturali per riportare la legalità nella zona, la richiesta dell'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, e della consigliera di circoscrizione Daniela Rodia, che indicano la necessità di interventi di pattuglie interforze a presidio del territorio.