Zapata subito in campo, Allegri cambia in difesa

Duvan Zapata in campo dal primo minuto. E' questa la novità più importante nel Toro che dopo una convulsa settimana di calciomercato cerca riscatto alla sconfitta di Milano. Il colombiano, accolto dai tifosi come un eroe, ha subito convinto anche Juric che, complice l'assenza di Sanabria e le non perfette condizioni di Pellegri, ha deciso buttarlo subito nella mischia. Un elemento, Zapata, che quando tutti gli attaccanti torneranno a disposizione, potrebbe indurre Juric anche a cambiare il modulo offensivo. Ma il tecnico domani vuole anzitutto dai suoi una reazione dopo la prova incolore di San Siro e per questo potrebbe anche cambiare qualcosa in mezzo al campo con Tameze che potrebbe far rifiatare un Ricci ancora lontano dalla condizione migliore.

Anche la Juve cerca di rimettersi in carreggiata dopo il pareggio con polemiche con il Bologna e anche Allegri a Empoli potrebbe cambiare qualcosa per dare la scossa alla squadra. L'obiettivo del resto è chiaro, così come le difficoltà per raggiungerlo. Gli ultimi dubbi saranno sciolti dopo la rifinitura, ma parte certo che Gatti prenda il posto di Alex Sandro, mentre Perin sarà ancora tra i pali. Il ritorno di Szczesny solo dopo la sosta.