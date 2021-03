Zona rossa "rafforzata" in tutta la Puglia

Il lungomare di Bari

Seconde case, negozi, asporto dai ristoranti, smart working. L'ordinanza restrittiva emanata dal governatore Emiliano questa mattina resterà in vigore da domani al 6 aprile.

Fino ad allora sarà vietato spostarsi dal comune di residenza, domicilio o abitazione per raggiungere le seconde case in altri comuni della regione, salvo comprovati motivi di necessità o urgenza. Divieto di entrare nella regione per raggiungere la seconda casa anche per i non residenti.

Capitolo negozi: chiusura anticipata alle 18.00 per tutte le attività consentite dall'ultimo DPCM, ad eccezione di alimentari, tabaccai, farmacie e parafarmacie, edicole e rivendite di carburanti e altri combustibili. Tutte attività che, tranne gli alimentari, potranno restare aperte, insieme ai fiorai, anche nei festivi (domenica delle palme, Pasqua e Pasquetta). L'ordinanza ribadisce la necessità di contingentare gli ingressi e di garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Per i ristoranti dopo le 18.00 l'asporto sarà consentito solo previa prenotazione telefonica o online, e a condizione che vengano limitate al massimo code e assembramenti davanti e dentro il locale.

Infine, il provvedimento impone ai datori di lavoro pubblici e raccomanda fortemente a quelli privati - di limitare al minimo la presenza di personale negli uffici, prevedendo lo smart working per chi non si occupa di attività indifferibili.



Alla base del provvedimento, condiviso con i sindaci e le parti sociali, i dati sui contagi, in costante aumento negli ultimi sette giorni: l'incidenza regionale per 100mila abitanti è di 291 casi, con picchi di 394 nella provincia di Bari. Inoltre, secondo il report dell'agenzia regionale per la salute, da metà marzo sono 180 i nuovi focolai registrati, e di questi l'80% è nato in contesti familiari o in seguito a contatti all'interno delle abitazioni. (A.L.)