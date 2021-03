Aerospazio, domani presidio al Mise: "Non si fermino i motori degli aerei"

stabilimento Leonardo di Grottaglie

''Domani venerdì 26 marzo saremo al presidio sotto il Mise, convocato dalle segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm, in cui saranno presenti anche i delegati delle aziende in crisi del settore dell'aerospazio civile provenienti da Liguria, Campania e Puglia, le Regioni maggiormente impattate dalla crisi". Ad annunciarlo Claudio Gonzato coordinatore per la Fiom per il settore aerospazio e difesa, nel sottolineare come il perdurare e il riacutizzarsi della fase pandemica continuino a determinare la crisi delle produzioni del trasporto aereo civile nel nostro Paese persiste da oltre un anno.